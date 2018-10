Babel: Alain de Botton vem ao Brasil para lançar livro sobre grandes pensadores

NÃO FICÇÃO – 1

Alain de Botton lança no País livro sobre grandes pensadores

O filósofo e escritor suíço Alain de Botton aproveita sua vinda ao Brasil, dia 21 de novembro, quando faz uma palestra no TUCA, para lançar o livro Grandes Pensadores. A visita e o lançamento marcam o aniversário de cinco anos da The School of Life no Brasil. Grandes Pensadores é o terceiro livro que a escola lança aqui, este ano, em parceria com a Sextante – os dois anteriores foram Calma e Relacionamentos. De forma clara e acessível, o livro traz as ideias dos principais pensadores nos campos da filosofia, da teoria política, da sociologia, da psicanálise, das artes plásticas, da arquitetura e da literatura. Entre os nomes escolhidos por Botton estão Platão, Maquiavel, Sartre, Confúcio, Freud, Matisse, Jane Austen, Tolstoi, Virginia Woolf, Heidegger, Marx, Buda, Chanel, o arquiteto brasileiro Oscar Niemeyer e muitos outros.

NÃO FICÇÃO – 2

Hannah Arendt

A Planeta comprou, em leilão na Feira do Livro de Frankfurt, uma biografia intelectual de Hannah Arendt. Com previsão de publicação na Alemanha em 2020, a obra do cientista político Thomas Meyer é baseada em materiais nunca antes explorados. Por ora, Itália, EUA, Unidos, Reino Unido, Espanha, França, Rússia e Suíça já compraram os direitos.

NÃO FICÇÃO – 3

Misoginia

A Pensamento-Cultrix adquiriu os direitos de Os Misóginos, obra da jornalista americana Jessica Valenti. Trata-se de uma tentativa de mostrar quem eles são, como eles agem e o impacto de suas ações.

NÃO FICÇÃO – 4

De volta a Salem

Melhor livro de não ficção em décadas sobre o tema, segundo o New York Times, chega às livrarias brasileiras, em janeiro, pela Zahar, As Bruxas. Escrita pela americana Stacy Schiff, autora do best-seller Cleópatra e vencedora do Pulitzer, a obra leva os leitores para Massachusetts de 1962 – mais precisamente para os nove meses dos julgamentos das bruxas de Salém, quando várias mulheres acusadas de praticar bruxaria foram perseguidas e executadas cruelmente.

*

Misto de narrativa histórica e thriller, a obra toca em temas sempre atuais, como o papel da mulher na sociedade, direitos civis, opressão, obscurantismo religioso e arbitrariedade.

INTERNACIONAL

Brazilian Translation Club

A Capitolina, livraria especializada em literatura brasileira, acaba de firmar um acordo com a University College London para a criação de um clube de tradução de contos brasileiros contemporâneos. Os workshops, gratuitos, começam em janeiro e serão ministrados por Nara Vidal, escritora e idealizadora da Capitolina, e por Ana Cláudia Suriani da Silva, professora de literatura brasileira e língua portuguesa, em diversos pontos de Londres.

*

Sérgio Tavares, Itamar Vieira Júnior, Xico Sá, Alê Mota, Jacques Fux, Ronaldo Cagiano, Nara Vidal e Lucas Verzola são alguns dos autores que serão traduzidos nesta leva e estarão em uma coletânea bilíngue.

FEIRA

Negócios em Frankfurt

As 31 editoras participantes do projeto Brazilian Publishers, parceria da Câmara Brasileira do Livro com a Apex, estimam ter fechado negócios da ordem de US$ 700 mil na última edição da Feira do Livro de Frankfurt, que terminou no domingo, 14. O número superou a estimativa inicial de US$ 650 mil e corresponde a negócios fechados lá (venda de direitos e de livros) e àqueles que devem ser fechados nos próximos 12 meses.

CONTO

Rubem Fonseca

Para começar a encerrar o ano, tem livro novo de Rubem Fonseca chegando às livrarias em novembro. Carne Crua é um lançamento da Nova Fronteira.