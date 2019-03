Às vésperas do lançamento, graphic novel de ‘The Handmaid’s Tale’ ainda não tem editora no Brasil

HQ

‘O Conto da Aia’, em graphic novel, ainda sem editora aqui

Uma notícia boa e outra não tão boa para os leitores brasileiros de Margaret Atwood e fãs de seu O Conto da Aia (The Handmaid’s Tale), adaptado recentemente, e com muito sucesso, para a TV. No dia 26, chega às livrarias americanas e britânicas a versão em graphic novel da distopia de Atwood – feita por ela e por Renee Nault. Não há, ainda, previsão de que a obra seja traduzida para o português. Segundo a agência literária da autora, nenhuma editora brasileira garantiu os direitos da obra até agora. A ver se sai novidade da Feira do Livro de Londres, que começa na terça, 12.

TRILOGIA

Depois do dilúvio

Mas… Em abril, a Rocco, editora de quase todos os livros de Margaret Atwood no Brasil, lança o inédito MaddAddão – obra que encerra a trilogia distópica iniciada com Oryx e Crake e O Ano do Dilúvio, que, aliás, também vai virar série de TV.

*

Publicado originalmente em 2013, MaddAddão mostra um mundo destruído pelas grandes corporações e pela ciência sem ética. É uma história de sobrevivência encenada num mundo de religiões fanáticas, pensamentos uniformes, regimes de exceção e controle social – temas caros à autora e sempre atuais.

FEIRA – 1

Choque literário

Antonio Bivar e Claudio Willer (foto) se encontram no dia 6 de abril, na primeira edição da Choque Literário – Feira de Publicações Independentes, que será realizada na Associação Osaka (R. Domingos de Morais, 1.581). O evento é uma iniciativa da Coesão Independent – um grupo com mais de 50 editoras que está pensando alternativas para a venda e divulgação de livros. Mundaréu, Barbatana e Jububa, entre outras, darão desconto.

*

O tema da conversa entre Bivar (Punk, Verdes Vales do Fim do Mundo) e Willer (A Verdadeira História do Século 20, Os Rebeldes: Geração Beat e Anarquismo Místico) será contracultura. Destaque também para um debate sobre temas polêmicos e literatura infantil.

FEIRA – 2

Lobato em Paris

E Monteiro Lobato estará em destaque no Salão do Livro de Paris (15 a 18). A pesquisadora Márcia Camargos, que selecionou os contos Negrinha e Oblivion e duas cartas para integrarem um material promocional que será distribuído lá, fala sobre o autor no estande do Brasil.

POLICIAL

Coben repaginado

Para festejar 10 anos de Harlan Coben (foto) em seu catálogo, a Sextante refez o projeto gráfico de seus livros e anuncia 8 títulos, entre lançamentos e relançamentos, com o selo da Arqueiro, até setembro – ele pode vir para a Bienal do Rio. Este mês tem o inédito Até o Fim. E, em maio, os esgotados Não Conte a Ninguém (240 mil cópias vendidas) e Quando Ela se Foi (130 mil).

*

E ainda: Em julho, ela relança Confie em Mim (140 mil exemplares) e Alta Tensão (85 mil). Para setembro estão previstos um inédito, ainda não revelado, e os esgotados Cilada (100 mil) e Quebra de Confiança (50 mil).

*

Passada a Bienal, em novembro, devem ser reeditados Desaparecido Para Sempre (108 mil) e Sem Deixar Rastro (35 mil).