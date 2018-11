As 30 editoras para quem a Livraria Saraiva mais deve dinheiro

Com dívidas de aproximadamente R$ 675 milhões, a Livraria Saraiva entrou com pedido de recuperação judicial no início da manhã desta sexta-feira, 23, algo esperado – e desejado pela mercado editorial. No documento protocolado, a empresa lista seus credores e informa o valor de sua dívida com cada um deles.

A Moderna é a editora no topo da lista de credores quirografários (não prioritários), com mais de R$ 19 milhões para receber. Companhia das Letras, com R$ 18,6 milhões, vem na sequência. O grupo Sextante aparece duas vezes, com as editoras GMT (Sextante) e Arqueiro.

A Saraiva Educação também está relacionada entre os credores, mas é preciso lembrar que a empresa foi vendida para a Somos Educação, da Abril Educação, em 2015.

Abaixo, as 3o editoras (e distribuidoras, que atendem as editoras independentes) para quem a Saraiva deve mais dinheiro. A lista segue por páginas e páginas até chegar à Oxford University Press, que tem para receber R$ 8,41.

Moderna – R$ 19.775.399,71

Companhia das Letras – R$ 18.638.315,67

Record – R$ 18.241.167,49

Saraiva Educação – R$ 18.019.617,60

Grupo GEN – R$ 15.615.151,12

Intrínseca – R$ 13.258.421,97

Sextante – R$ 9.026.372,67

Panini – R$ 8.355.502,96

Planeta – R$ 8.315.369,83

Grupo A – R$ 7.393.546,70

Rocco – R$ 7.003.081,76

Arqueiro – R$ 5.4111.797,08

Edições SM – R$ 4.929.131,08

FTD – R$ 4.853.107,15

Melhoramentos – R$ 4.559.262,65

Elsevier – R$ 4.538.446,22

Globo – R$ 4.153.861,22

Cengage Learning Edições – R$ 3.889.876,35

Gente – R$ 3.635.911,13

Nova Fronteira – R$ 3.378.948,83

Ciranda Cultural – 3.241.775,55

Casa dos Livros (distribuidora) – 2.995.369,59

Vozes – R$ 2.960.597,18

Publifolha – R$ 2.868.793,17

Catavento (distribuidora) – R$ 2.691.469,21

Casa da Palavra/Leya – R$ 2.648.993,91

V&R – 2.546.635,34

Pensamento Cultrix – R$ 2.521.493,38

Inovação (distribuidora) – R$ 2.463.664,36

Darkside – R$ 2.323.281,70