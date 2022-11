Anne Frank ganha dia de homenagem em Holambra, que prevê novo festival de literatura holandesa

Para homenagear Anne Frank e seu diário, lançado há 75 anos e que ficou famoso no mundo inteiro como um símbolo contra a intolerância, ocorre, pela primeira vez, o Anne Frank Day no sábado, dia 12, em Holambra.

Trata-se do primeiro passo para a realização do Festival de Literatura Holandesa, que está previsto para julho de 2023. Revelado agora, ele ainda não tem convidados definidos. Em 2015, a Fundação Holandesa das Letras fez, no Brasil, o Café Amsterdã.

A programação do Anne Frank Day começa às 10h, no Teatro Municipal de Holambra, com uma atração para crianças: a contação de histórias intitulada Anne Frank: A Menina que Ficou Invisível, com Angélica Colombo. E segue à noite.

Às 19h, haverá a abertura oficial e apresentação da exposição Aprendendo com Anne Frank, que poderá ser visitada na Biblioteca Municipal de Holambra entre os dias 15 e 25. Às 19h30, o público poderá acompanhar a leitura dramática Diário de Anne Frank – 75 anos, com Taís de Holanda. Fechando a programação, às 20h, será realizada uma conversa acerca do tema Recordar, Refletir, Reagir, Para Não se Repetir, com José Luiz Goldfarb e Adriano Messias.

O Anne Frank Day é uma realização da Livraria Holandesa e do Grupo Casa Bela, organizado por Hermannus Nyenhuis, Frans Schoenmaker e Gisele Corrêa Ferreira, idealizadora do Flipoços.