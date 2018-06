Amazon cria prêmio para livro-reportagem

A Amazon anuncia nesta quarta, 20, a criação de sua segunda premiação literária. Depois do Prêmio Kindle, com a Nova Fronteira, para obras de ficção, ela lança agora, com a Record e o site Jornalistas&Cia., o Prêmio Livro-Reportagem Amazon em duas categorias: para jornalistas e para estudantes formados de dezembro de 2015 para cá. As inscrições estão abertas e vão até 31/10.

Os trabalhos podem ser inéditos ou terem sido autopublicados – e o autor não pode ter contrato vigente para a publicação da obra com uma editora tradicional. Como livro-reportagem a premiação entende “uma narrativa jornalística aprofundada, que auxilia o leitor a conquistar uma compreensão mais ampla sobre um tema de interesse público e que tenha como prerrogativas a veracidade e a relevância das informações publicadas”.

Os critérios de avaliação são originalidade, atualidade e relevância do tema abordado, veracidade e profundidade dos fatos e dados levantados, diversidade e relevância das fontes consultadas, qualidade literária e viabilidade comercial.

O autor do melhor livro-reportagem vai ganhar R$ 10 mil – R$ 5 mil pagos pela Amazon após o anúncio do resultado e os outros R$ 5 mil ficam a cargo da Record, na assinatura do contrato de edição do livro impresso, e valerá como adiantamento de direitos autorais. Para a categoria Livro-Reportagem Universitário, o prêmio é de R$ 5 mil.

A inscrição das obras – não há limite, mas elas não podem ter sido premiadas antes – deve ser feita por pessoas com mais de 18 anos, que moram no Brasil, na plataforma de autopublicação da Amazon, o KDP. Durante todo o processo, o livro poderá ser comercializado na Amazon.

No júri estarão, entre outros, Carlos Andreazza, editor executivo de não ficção e literatura brasileira do Grupo Record, e Eduardo Ribeiro, diretor do Jornalistas&Cia. Os vencedores serão conhecidos em meados de fevereiro e o livro ganhador deve ser publicado até o fim de 2019.

Regulamento

Categorias

São duas categorias: Livro-Reportagem (R$ 10 mil e contrato com a editora Record) e Livro-Reportagem Universitário (R$ 5 mil)

Estudantes

O livro inscrito deve ter sido desenvolvido durante o curso de Jornalismo ou apresentado como Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). Podem participar estudantes ou recém-formados (entre dezembro de 2015 e hoje)

Inscrição

As inscrições foram abertas hoje e seguem até 31/10. A obra deve ser cadastrada no KDP, plataforma de autopublicação da Amazon, e poderá ser vendida lá pelo tempo que o autor quiser

