11 cursos de escrita criativa e de edição de livro para fazer em 2019

Quem quer aprender a escrever romance, conto, crônica poema ou ensaio encontra uma série de cursos de escrita criativa começando em São Paulo – dois deles serão transmitidos por Skype também, para atender interessados de outras cidades. Há também uma uma opção para quem quer conhecer os processos editoriais.

Selecionamos 10 cursos de escrita e oficinas entre os que começam até março, em São Paulo, e um curso para quem quer aprender como se faz um livro.

1. Curso Livre de Preparação do Escritor

Criado em 2013 pelo Centro de Apoio ao Escritor, da Casa das Rosas (Av. Paulista, 37), o Curso Livre de Preparação do Escritor encerra as inscrições para a edição de 2019 neste domingo, dia 3.

Na inscrição, que pode ser feita no site da Casa das Rosas, é necessário anexar uma pequena amostra de seu trabalho em prosa ou poesia, descrever brevemente o projeto de livro que gostaria de desenvolver durante as aulas e responder por que gostaria de fazer o curso. É possível se inscrever nos dois gêneros – prosa e poesia -, mas o candidato só será selecionado para um dos dois.

O Clipe tem oito módulos mensais, com oito encontros de 2 horas cada um – às quartas, das 19h às 21h, e sábados, das 14h às 16h.

O curso é gratuito e as vagas são limitadas. O resultado da seleção será divulgado até o dia 18 de fevereiro e as aulas começam em 2 de março.

2. Oficina de Redação Criativa: Escrita Para a Expressão da Utopia Pessoal

Começa no dia 18, na Universidade do Livro (Praça da Sé, n.º 108), da Unesp, a Oficina de Redação Criativa: Escrita Para a Expressão da Utopia Pessoal, ministrado pelo editor e escritor Fernando Nuno. São quatro encontros, nos dias 18, 19, 25 e 26, das 14h às 17h. O valor do curso é R$ 290.

A ideia é apresentar aos participantes técnicas de escrita e orientá-los sobre como expressar suas ideias com mais criatividade. Para isso, Nuno apoia-se em aspectos inusitados da obra de autores como Italo Calvino, Georges Minois e Shakespeare para ajudar o participante a encontrar a própria voz.

3. TRANS_ENSAIO: Embates entre pensata, ficção, jornalismo e poesia

No Centro de Pesquisa e Formação do Sesc (Rua Dr. Plínio Barreto, 285 – 4º andar), o escritor Ronaldo Bressane comanda o curso TRANS_ENSAIO: Embates entre pensata, ficção, jornalismo e poesia de 7 a 14 de fevereiro. São seis aulas – às quintas, das 19h às 21h.

A oficina é focada na produção, avaliação e leitura crítica de ensaios curtos e, entre os autores abordados, estão Montaigne, Geoff Dyer, César Aira, John Jeremiah Sullivan, Cynthia Ozik, Teju Cole, Leslie Kaplan, Jorge Luis Borges, Janet Malcolm e David Foster Wallace.

São 30 vagas e a inscrição custa R$ 60 (inteira), R$ 30 (aposentado, pessoa com mais de 60 anos, pessoa com deficiência, estudante e professor da rede pública) e R$ 18 (trabalhador do comércio de bens, serviços e turismo credenciado no Sesc e dependentes).

4. Perambule – Oficina de Crônica

O curso de escrita comandada pelo escritor Fabrício Corsaletti na Escrevedeira (Rua Isabel de Castela, 141 – Vila Madalena) apresenta as principais características do gênero para propor aos participantes o exercício de escrever suas crônicas, que serão discutidas nos encontros. As aulas serão realizadas nos dias 5, 12, 19 e 26 de fevereiro e 12, 19 e 26 de março – terças, das 19h30 às 21h30. Também é possível participar por Skype. O valor da inscrição é R$ 760, em duas parcelas.

5. Oficina de Escrita para Iniciantes

Os requisitos para este curso de escrita ministrado pelo escritor Flavio Cafiero são o gosto pela leitura e vontade de se aventurar. Na oficina, por meio da análise de contos da literatura mundial e da proposição de exercícios de escrita criativa, o participante terá condições de soltar sua voz. A oficina será realizada na Escrevedeira (Rua Isabel de Castela, 141 – Vila Madalena), de 12 de fevereiro a 7 de maio – terças, das 17h às 19h. O valor é R$ 1.290 em três vezes.

6. Oficina de Escrita Criativa

A escritora Noemi Jaffe dá início, em fevereiro, a três turmas de sua oficina de escrita criativa na Escrevedeira (Rua Isabel de Castela, 141 – Vila Madalena) – uma às segundas, das 20h às 22h, a partir do dia 11; outra às terças, das 10h às 12h, começando no dia 12; e a última, com aulas às quartas, também das 10h às 12h, a partir do dia 13. A oficina propõe a leitura e a discussão de textos de referência em prosa, literários e teóricos, e exercícios diversos de escrita criativa, incluindo a análise crítica dos textos produzidos pelos participantes – que devem escrever um ou dois contos longos durante o semestre, com acompanhamento do professor. O valor do semestre é R$ 2.150, em cinco vezes.

​​7. A Arte e o Desastre do Romance

Entre 13 de fevereiro e 15 de maio, às quartas, das 19h30 às 21h30, na Escrevedeira (Rua Isabel de Castela, 141 – Vila Madalena), o escritor Joca Reiners Terron fala sobre o romance. O curso, que também será transmitida online, por Skype, destina-se àqueles dispostos a descobrir que a arte literária, para ser arte, precisa também saber escapar das normas e da mera correção. O valor é R$ 1.290, em três parcelas.

8. A Estrutura do Romance e do Conto

No Centro Cultural b_arco (Rua Dr. Virgílio de Carvalho Pinto, 426), Paulo Nogueira apresenta noções conceituais e dicas concretas para a elaboração de uma narrativa de ficção – conto, novela e romance. As aulas começam no dia 12 de março e vão até 25 de junho, sempre às terças, das 11h às 13h, e o valor da inscrição é R$ 2 mil.

9. Poesia Expandida

Estão abertas até o dia 20 de fevereiro as inscrições para o novo curso de formação em poesia da Casa das Rosas Av. Paulista, 37). Gratuito e com aulas às quintas, das 19h às 21h, e aos sábados, das 10h30 às 13h30, o Poesia Expandida aborda o universo da poesia em suas mais diversas possibilidades de criação – palavra, som e imagem. Os encontros de quinta são teóricos e os participantes trabalham temas ligados à comunicação poética. Já aos sábados, nas aulas de laboratório, são explorados temas como performances, trabalho vocal aplicado à poesia, poesia visual, poema-objeto e poema-livro. É preciso apresentar, na hora da inscrição, três trabalhos poéticos autorais, além de um texto de demonstração de interesse. O resultado da seleção será divulgado no dia 5 de março. As aulas começam dia 14 e vão até junho.

10. Formação de Escritores

Está aberto o processo seletivo para a pós-graduação Formação de Escritores, do Instituto Vera Cruz. São três núcleos de estudos: ficção, não ficção e infantojuvenil. Os pré-requisitos são formação superior e aprovação no processo seletivo. A duração do curso é de quatro semestres, com carga horária de 378 horas, e o valor da mensalidade é R$ 1.340,00

11. Publicação e Edição de Livros

Entre os dias 6 e 27 de fevereiro, Marcelo Nocelli, editor da Reformatório, conduz o curso Publicação e Edição de Livros no Sesc Avenida Paulista (Av. Paulista, 119). As aulas acontecem sempre às quartas, das 19h às 21h30. As inscrições são gratuitas podem ser feitas a partir das 10h da manhã do primeiro dia do curso, no local.