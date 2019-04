Às vésperas do lançamento, graphic novel de ‘The Handmaid’s Tale’ ainda não tem editora no Brasil

Às vésperas do lançamento internacional da adaptação em HQ do livro The Handmaid’s Tale (O Conto da Aia), direitos da obra ainda não foram comprados no Brasil. E mais na Babel: MaddAddão, também de Atwood, nas livrarias em abril, Harlan Coben repaginado, etc.