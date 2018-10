Viva Sam Shepard

O dramaturgo e ator norte-americano Sam Shepard, morto em julho do ano passado, faria 75 anos no próximo dia 5 de novembro. Mas é Londres que primeiro irá celebrar a memória do autor de Criança Enterrada (Burried Child) e Oeste Verdadeiro (True West).

O encontro se dará dia 12 de novembro em uma tarde no Royal Court em que serão lidos trechos de suas peças e algumas poesias de Shepard por artistas como Toby Jones, Kate Fleetwood, Stephen Rea e vários outros. A ligação do dramaturgo com o teatro britânico vem de 1971, quando morou em Londres durante três anos.