Vida de atriz

A atriz e diretora Isabel Teixeira, no elenco da peça Ítaca – Nossa Odisseia, no Sesc Consolação, até este fim de semana, irá bandear de peça a partir da semana que vem. Passa a integrar o elenco de Os Realistas, dirigida por Guilherme Weber, na companhia de Débora Bloch, Emílio de Mello e Fernando Eiras. A atriz vai substituir Mariana Lima nas quatro viagens que a peça fará.

ÍTACA, ALIÁS…

Há muito não se via uma montagem que dividisse tanto as opiniões dos espectadores. Os viventes dividem-se basicamente em dois grupos majoritários, o dos injuriados e o dos maravilhados. O primeiro considera a leitura da diretora Christiane Jatahy da Odisseia, de Homero, uma simples egotrip, ainda por cima vazia. Já os fãs a proclamam teatro de verdade, uma grande montagem do texto grego. O certo é que está lotando o teatro na curta temporada de duas semanas e levou ontem o Sesc a criar uma sessão extra. Polêmica vende, e esta acompanha a peça desde a estreia em Paris.

JOELHO INFINITO

O diretor Antunes Filho, de 88 anos, passou a maior parte da apresentação de Ítaca, sábado passado, segurando a cachola enquanto olhava profundamente para seu joelho. Talvez buscasse o sentido da vida. Vez ou outra, sinceramente, pescava.