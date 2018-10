‘Twilight Zone’ chega ao teatro

Prepare o calmante que lá vem trolha. A série que mais influenciou grandes cineastas norte-americanos, Twilight Zone, ou Além da Imaginação, como foi chamada no Brasil, chega ano que vem ao teatro britânico. A peça, dirigida por Richard Jones e escrita por Anne Washburn, estreia dia 4 de março, no Ambassadors Theatre. A montagem reunirá histórias fantásticas com narrativas cruéis do ser humano, ao mesmo tempo em que provocam situações assustadoras e intrigantes. Pode parecer familiar esta descrição – e de fato é. Os criadores da série Black Mirror são fãs confessos de Twilight Zone, que imortalizou o ator Rod Serling como apresentador das histórias, quando foi lançada em 1951.

Fãs de carteirinha

Toda uma geração de cineastas norte-americanos foi influenciada por Twilight Zone. Steven Spielberg (E.T. e Indiana Jones e Os Caçadores da Arca Perdida), George Miller (Mad Max e Mad Max 2), John Landis (Um Lobisomen Americano em Londres) e Joe Dante (Gremlins) são os mais famosos.

Tanta era a tara dos rapazes pela série dos anos 1950 que, na década de 1980, renderam homenagem em um longa chamado No Limite da Realidade, de 1983. Cada um dirigiu um episódio. A peça, em Londres, promete chacoalhar as cadeiras do Ambassador.