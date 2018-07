Tonico Pereira vive filósofo Sócrates no teatro

O ator Tonico Pereira subirá ao palco na pele do filósofo grego Sócrates, em O Julgamento de Sócrates para comemorar seus 70 anos. Conhecido por encarnar personagens brasileiríssimos na tevê e no cinema, do matuto Zé Carneiro, de Monteiro Lobato, a trambiqueiros cariocas, explica a mudança. “Vamos celebrar e falar de política sem academicismos”, conta. “Meu Sócrates é atual, falamos sobre julgamentos famosos ocorridos nos últimos anos. A plateia se diverte porque se identifica com o que é dito.” Estreia marcada para 21 de julho no teatro Nair Bello.