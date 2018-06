Tom no Canadá

Tom na Fazenda, um dos grandes sucessos no Rio desde o ano passado, vai parar a temporada dentro de uma semana por um bom motivo. O elenco foi convidado para apresentar a montagem no FTA – Festival TransAmériques, no Canadá. Serão três apresentações no Maison Théâtre, em Montreal, de 1.º a 3 de junho. A peça é do canadense Michel Marc Bouchard, tem como protagonistas Armando Babaioff e Gustavo Vaz (prêmio Shell de ator) e deve vir a São Paulo ano que vem. O diretor Rodrigo Portella também levou o Shell, em direção.

A GUERRA VEM DA HOLANDA

O FTA tem seu ídolo de carteirinha. Atende pelo nome de Ivo van Hove, um dos mais celebrados diretores europeus. Van Hove chega armado de sua máquina de guerras: a montagem de Kings of War, em que sobem ao palco sangue e horror com forma definida nas figuras shakespearianas de Henry V, Henry VI e Richard III. Will deve estar se regozijando na tumba.