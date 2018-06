Seleção Brasil em Cena chega à oitava edição com inscrições abertas até 31 de janeiro para seu concurso de dramaturgia. Serão selecionados 12 textos para leitura dramatizada no Centro Cultural Banco do Brasil do Rio de Janeiro e, destes, um será montado e fará temporada na instituição. Quer saber mais? selecaobrasilemcena.com.br