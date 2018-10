Teatro no cinema

A diretora argentina Lola Arias trouxe para a Mostra Internacional de Teatro de São Paulo, em março deste ano, a peça Campo Minado, em que mostra o que se passava pela cabeça de soldados ingleses e argentinos que serviram na Guerra das Malvinas 35 anos depois do conflito. Agora a mesma Lola apresenta na 42.ª Mostra de Cinema de São Paulo, de Renata de Almeida, o filme Theatre of War, com a história de como seis veteranos do conflito, três britânicos e três argentinos, uniram-se para fazer um filme em que conversam sobre suas lembranças da guerra. Da categoria imperdível.