Tchekov como recurso à vida

A alma de um povo, suas angústias morais, os descalabros de governos e o sistema de trabalho servil, como plano geral, e, no detalhe, a relação entre quatro membros de uma família, encerrados durante um fim de semana numa casa em Paraty. O resultado é Lugar Nenhum, nova peça da Companhia do Latão, que comemora 20 anos de vida com o trabalho que estreou no Rio de Janeiro, com direção de Sergio de Carvalho. É inspirada nos diários e textos do dramaturgo russo Anton Tchekov, mas também em Diderot. O elenco, encabeçado por Ney Piacentini e Helena Albergaria, tem ainda Beatriz Bittencourt, Érika Rocha, João Filho e Ricardo Teodoro. Estreia prevista para 21 de setembro no Sesc Paulista.