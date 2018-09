Surpresa à vista

Serão apenas três apresentações em São Paulo, no teatro J. Safra, de 5 a 7 de outubro, mas ainda assim um desafio. Volúpia da Cegueira tem uma mensagem direta: fantasias e tabus sexuais de quatro personagens cegos – Moira Braga, Felipe Rodrigues, Max Oliveira e Aléssio Abdon. A plateia pode entrar no clima e assistir à peça de olhos vendados, mas, fora isso, há uma surpresa no final. Dramaturgia de Daniel Porto, com base nos contos eróticos de Tripé do Tripudio, de Glauco Mattoso. Direção de Alexandre Lino.