Retrato da dramaturgia paulistana, está saindo do forno o terceiro livro com peças reunidas do diretor e ator Dionisio Neto. Opus Profundum – Peças Reunidas 2 será lançado no mês que vem pela Editora Benfazeja e traz seis peças de Dionisio, escritas nos últimos anos: Opus Profundum, O Dia Mais Feliz da Sua Vida, Camaleões-dourados-do-paraíso, Mark Chapman, Nelson Rodrigues, Meu Amor, Meu Amor, Meu Amor! e a inédita Oppenheimer Blue.