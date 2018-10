Roda Viva na marra

Deu em nada a campanha do Teatro Oficina na internet para amealhar R$ 790 mil para a recuperação do espaço projetado por Lina Bo Bardi e Edson Elito e para a montagem de Roda Viva. O grupo de José Celso Martinez Corrêa conseguiu pouco mais de 10% do valor pretendido, R$ 97.930, doados por 348 pessoas. O dinheiro, segundo a justificativa da produção da peça no site Benfeitoria, seria usado para restauro do edifício e produção da montagem. Ainda assim, os ensaios não pararam. A meta é montar a peça na marra para estrear este ano.