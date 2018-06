O festival Cena Brasil Internacional começou ontem no Rio, no CCBB, e vai até o dia 17. Além das produções de Pindorama, são seis as montagens gringas, inéditas por aqui: Yo No Muero, Ya No Más e El Tiempo entre Nosotros, ambos da Argentina; o chileno Estado Vegetal, de Manuela Infante, Like a Villain, de Holland Andrews, dos EUA, e as produções francesas, Samedi Détente e Unwanted. Para conhecer a programação completa clique aqui.