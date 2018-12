Querido poeta dos correios

Rilke chega ao palco, a partir de 3 de dezembro, com um recorte peculiar da vida do poeta Rainer Maria Rilke. É o momento em que busca o silêncio para tentar criar uma obra relevante e, acredite, parar de escrever cartas. Sim, cartas. Apesar de ser reconhecido como um dos principais poetas alemães do século 20, Rilke era um trator na escrita e envio de missivas.

Foram mais de 11 mil cartas ao longo de seus 51 anos de vida. Cartas a um Jovem Poeta é obra que, no Brasil, foi traduzida por grandes poetas como Cecília Meirelles e Manuel Bandeira. A montagem, fruto de dez anos de pesquisa do ator Ivo Müller, será apresentada nos dias 3, 8 e 10 de dezembro, no teatro da Biblioteca Mário de Andrade, com direção de Arieta Correa.