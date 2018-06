Queridinho do Royal

A estreia de O Rio, amanhã, 19, no Sesc Consolação, com direção de Nelson Baskerville e Maria Manoella, Virginia Cavendish e o próprio diretor no elenco, joga foco em um dos autores mais badalados da cena londrina. Jeremy “Jez” Butterworth é um azougue e virou rei do teatro na terra do bom e velho Will, nosso bardo preferido – e tudo indica que não vai parar por aí. O mesmo texto que estreia amanhã em São Paulo chegou à Broadway em 2014 com o australiano Hugh Jackman no elenco – este, mais conhecido na pele de Wolverine. Ano passado o novo texto de Jez, The Ferryman, bateu o recorde histórico de vendas no Royal Court na montagem dirigida por Sam Mendes (no cinema dirigiu Beleza Americana e Skyfall).