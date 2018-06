Quem sou eu, é bonito aqui?

Marcel Proust aliava emoção e potência intelectual em seus romances, pendendo mais para a primeira que a segunda, e sempre lançando seu olhar apaixonado para coisas e pessoas. Um de seus tesouros, além de Em Busca do Tempo Perdido, é a sequência de respostas que ficou eternizada como Questionário Proust – uma série de perguntas para que o vivente se autodefina; sobre passatempo preferido, respondeu sem pestanejar: amar.

Proust é a inspiração nesta primeira semana do ano para lançar um olhar para a arte e tentar entender o que passa na cachola de atores e atrizes. Sim, definir o indefinível: o que é seu ofício, como gostaria de morrer no palco e, caso não tivesse essa profissão, o que faria. Tudo baseado em uma escolha tirana e unilateral do signatário. Afinal alguém precisava se divertir na tentativa de entender como cada um se vê. Ou não.

O QUE É SER ATOR

“É poder envelhecer e continuar imaturo. Um ator medíocre sabe fingir um orgasmo. Um ator genial sabe fingir uma ereção.”

Cacá Rosset, ATOR E DIRETOR

“Ser ator é tirar a máscara.”

Caio Blat, ATOR

“Ser ambicioso: querer ser tudo e todos, de todos os tempos no aqui agora, na cena e fora dela.”

José Celso Martinez Corrêa, ATOR E DIRETOR

O QUE É SER ATRIZ?

“É queimar pontes enquanto as atravessa.”

Noemi Marinho, ATRIZ E DRAMATURGA.

“É descansar de mim.”

Denise Weinberg, ATRIZ

“É ter a necessidade de viver outras vidas intensamente.”

Helena Ignez, ATRIZ E DIRETORA

“Ser atriz é poder brincar de ser outra pessoa.”

Ilana Kaplan, ATRIZ

COMO GOSTARIA DE MORRER NO PALCO?

“Atriz não morre, vira pancake.”

Juliana Galdino, ATRIZ

“Ali não morro. É só ali que vivo.”

Cacá Carvalho, ATOR

“Rápido.”

Gustavo Vaz, ATOR

“Quando entro em cena já morri.”

Sabrina Greve, ATRIZ

SE NÃO FOSSE ARTISTA, FARIA O QUÊ?

“Marceneiro, em homenagem a São José, um santo tão importante e tão injustiçado nessa história toda.”

Ary Fontoura, ATOR

“Cortaria os pulsos.”

Marco Antônio Pâmio, ATOR E DIRETOR

“Toda semana tenho vontade de ser outra coisa. Como são muitas e variadas, ser atriz é jeito de viver um pouquinho todas as outras.”

Virginia Cavendish, ATRIZ