O dramaturgo português Ricardo Cabaça chegou a São Paulo esta semana para o lançamento de seu livro com três peças: Gaia, Corpo Futuro e Dix (Edições Primata). Será domingo, 16, às 20 horas no Parlapatões, na Praça Roosevelt. Leitura dramática inclusa com o ator Bruno Perillo e a atriz Lavínia Pannunzio.