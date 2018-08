Dias 1.º, 15 e 29 de setembro o quintal do Sesc Ipiranga recebe três leituras encenadas de peças durante piqueniques. A ideia é homenagear o Teatro de Arena e seus criadores. Os diretores Marcos Felipe, Marco Antonio Rodrigues e Celso Frateschi dirigirão leituras de peças capitais do movimento: Revolução na América do Sul (1960), Eles Não Usam Black-Tie (1958) e Chapetuba Futebol Clube (1959).