Pérola santista

Este ano o Mirada – Festival Ibero-Americano de Artes Cênicas de Santos, de 5 a 15/9, terá atração extra. Dois diretores santistas, mas com atuação em SP, Nelson Baskerville e Luiz Fernando Marques, estão à frente da Manufatura de Monólogos. Supervisionam 11 projetos de criação de monólogos de artistas santistas como eles. E um charme a mais: a abertura do processo se dará durante o Mirada em um sítio arqueológico de 1524, no Engenho dos Erasmos, em São Vicente. Os monólogos vão ao palco de 7 a 11/11.