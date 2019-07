Oficina lança vídeo sobre 40 anos de brigas com Grupo Silvio Santos

A trupe do Teatro Oficina acaba de produzir e lançar um vídeo para celebrar os 40 anos de entreveros com o Grupo Silvio Santos— a serem completados ano que vem — na discussão e disputa sobre o entorno do teatro. O vídeo chama-se Para Ver a Luz do Sol — 40 Anos de Luta Teatro Oficina x Grupo Silvio Santos e tem 27 minutos de duração e remonta a história da disputa aos anos 70 aos dias de hoje. A pesquisa, roteiro e edição foram feitos por Igor Marotti e Roderick Himeros, ator que protagoniza a peça Roda Viva, que voltará ao palco do Oficina esta sexta, 2. Os autores relacionam os arquitetos que participaram dos projetos do Oficina desde 1961, com Joaquim Guedes até os dias de hoje.