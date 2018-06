Objeto do desejo

A escritora francesa Anaïs Nin é o centro da montagem Anaïs Nin à Flor da Pele, cujo texto foi fundamentado a partir de seus diários íntimos, escritos entre 1931 e 1937. Com direção de Aline Borsari, atriz do Théâtre du Soleil, a peça tem no elenco Flavia Couto e entra em cartaz na mostra Poéticas da Resistência, a partir de 13 de abril no Centro Compartilhado de Criação, na Barra Funda. A mesma mostra traz hoje e amanhã a montagem de Hamlet-Ex-Máquina, em que se fundem o texto do dramaturgo alemão Heiner Müller e Hamlet, do bom e velho Will.