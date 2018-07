Macbeth, claro, a peça do bom e velho Will Shakespeare. A história do general Macbeth e de sua Lady Macbeth vai ao palco no segundo semestre pelas mãos do casal Djin Sganzerla e André Guerreiro Lopes, que também dirigirá a montagem. O processo já se iniciou e dia 8 de agosto, no Itaú Cultural, será feita uma leitura pública pelo elenco do texto do bardo e lançamento do Projeto Macbeth.