O homem que viveu no coração da mulher

A poesia transborda do palco pela imagem que o homem parado ali constrói em sua narrativa sobre amor, desamor e morte. Fala sobre o período em que viveu no interior do coração de uma mulher. Ele e uma menina que encontrou dentro do coração porque se escondia da morte. A partir do texto de Raysner de Paula, o ator Eduardo Moreira, um dos criadores do grupo mineiro Galpão, coloca esse homem em cena e suas diversas maneiras de dar vida à história na peça Danação. Direção de Marcelo Castro e Mariana Maioline. A estreia está marcada para o dia 28 de julho e fica em cartaz até 25 de agosto. Aos sábados, às 19h30, e domingos, às 18h30.