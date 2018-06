Dramaturgo Jô Bilac estreia peça sobre guerra

Para o dramaturgo Jô Bilac, a guerra é iminente em Insecta, onde os terríveis gafanhotos tentam resistir à tomada de poder pelo grupo dos louva-a-deus. Em vão. Estes, apesar de toda louvação, são mais cruéis – aquela cabecinha triangular não deve ser à toa. Esqueça se acha que é peça infantil. Insetos estreia no CCBB do Rio em 22 de março e chega a São Paulo em 6 de julho, com a Cia dos Atores. “Falo sobre o medo e a manipulação do outro”, diz Bilac. A direção é de Rodrigo Portella e a peça tem no elenco quatro fundadores da companhia: Cesar Augusto, Marcelo Olinto, Marcelo Valle e Suzana Ribeiro. Haja estômago e repelente.