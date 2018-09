Nós e nossos duplos

Cada um dos atores em cena tem um duplo, boneco em tamanho real, para traduzir um Brasil formado por uma sociedade extremamente controlada, militarizada e segregada. 1984, de Orwell, perde. A peça em foco é Mau Lugar, que estreia dia 13 no Tusp, o teatro da USP na Rua Maria Antonia. A montagem é do Coletivo de Galochas, com direção de Daniel Lopes e no elenco estão Rafael Presto, Diego Henrique, Kleber Palmeira, Mariana Queiroz, Roanne Aragão e Wendy Villalobos. A peça trata da história de uma mulher, Lúcia, cuja vida muda de rumo após o suicídio da filha.