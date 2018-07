Nina de Visniec

A atriz e diretora Denise Weinberg mergulha novamente no universo de Tchecov pelas mãos do dramaturgo romeno Matéi Visniec, de quem já havia dirigido A Máquina Tchecov. Agora assina a direção de novo texto do romeno, Nina ou Da Fragilidade das Gaivotas Empalhadas (foto à esq.), que estreia em 21/8 no porão do Centro Cultural. O elenco é formado por Edu Guimarães, Dinah Feldman, Francisco Brêtas e Gregory Slivar, que traz, 15 anos depois, o triângulo amoroso das personagens Trigorin, Treplev e Nina, de A Gaivota, durante encontro em uma casa isolada pela neve em meio à Revolução Russa (1917) – algo de gelar o coraçãozinho de pedra.