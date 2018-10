Muita mais Tennessee

Nova montagem baseada em obra do dramaturgo Tennessee Williams estreia no Sesc Ipiranga dia 5. Réquiem para o Desejo é a versão de Alexandre Dal Farra de Um Bonde Chamado Desejo, que será dirigida por Ruy Cortez e, no elenco (foto acima), Gilda Nomacce, Ondina Clais, Jorge Emil e Marcos Suchara. “O que me encantou foi ‘estragar’ aquele universo a um só tempo concreto e lírico, brutal e delicado, idealista e violento, de Tennessee”, diz Dal Farra. “Invertê-lo, desorganizá-lo à ótica de hoje e rebaixá-lo para uma impossibilidade real daquilo com que Tennessee parece de alguma forma sonhar.”