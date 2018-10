Minas cênicas

Três anos depois da primeira edição está de volta o Multicidade – Festival Internacional de Mulheres nas Artes Cênicas, no Rio de Janeiro, de 9 a 13 de novembro. A ideia é bonita: discutir o fazer artístico e o posicionamento das artistas na sociedade. A cena também estará agitada com produção teatral contemporânea e multimídia: espetáculos, oficinas, palestras e performances. A ativista Jill Greenhalgh, do País de Gales, fundadora da rede internacional The Magdalena Project estará no evento para promover encontros durante cinco dias com mulheres artistas, suas histórias pessoais e vivências na maternidade e como filhas. No último dia do festival será apresentada a Daughter, como resultado do trabalho.