São Paulo também tem seu espacinho. Se passar no Vale do Anhangabaú, perto do tradicional prédio dos Correios (Praça Pedro Lessa), de 24/8 a 9/11, é possível se deparar com cabeças cortadas de medusas da montagem de Medusa Concreta. É a peça de rua da Cia. Les Commediens Tropicales e do Quarteto à Deriva para contar a história mitológica aos olhos de Ovídio. As sessões serão às sextas, sábados e terças, às 17h.