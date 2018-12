Mais Berlim

A capital alemã não vive somente do Berliner. Hoje o Schaubühne, outro teatro estatal, tem peças instigantes para todos os gostos, como a que estreou no início do mês, Im Herzen der Gewalt ou História da Violência (acima). A montagem é baseada no romance do escritor francês Édouard Louis e é dirigida por Thomas Ostermeier. Lançando mão de recursos de vídeo durante toda a encenação, História da Violência é uma narrativa potente sobre a história vivida pelo escritor, a partir do envolvimento com um homem argelino na Place de la République, em Paris, após sair de uma ceia natalina. Ao chegar em casa, sofre ameaças, violências e estupro. Racismo e migração estão no centro do palco – temas atuais nos quatro cantos deste mundão de hoje.