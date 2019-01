Leituras celebram 70 anos do TBC

Durante seis horas, a partir das 15h do dia 25 próximo, sexta-feira, duas leituras cênicas celebrarão os 70 anos do TBC, o antigo Teatro Brasileiro de Comédia, na Bela Vista. Mais de 30 artistas estarão reunidos no teatro da Biblioteca Mário de Andrade, como Juca de Oliveira, que integrou o elenco do teatro nos anos 60, Denise Fraga, Lúcia Romano, Cibele Forjaz, Daniel Alvim, Luciano Gatti, Joca Andreazza, Norival Rizzo, Cacá Toledo e atores da Cia. Bendita Trupe. São elas Volpone, de Ben Jonson, em adaptação de Stefan Zweig, e A Semente, de Gianfranceso Guarnieri. As leituras serão precedidas de contextualizações históricas e de projeções de fotos, apresentadas pela ATBC, sobre as montagens originais no célebre teatro do Bixiga.