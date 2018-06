As leituras dramáticas continuam pululando na cidade, sinal de que o fôlego para novas peças aumentou. Dia 22 de maio, o projeto Cena 10 de leituras dramáticas, que ocorre mensalmente no Teatro Augusta, terá o ator e diretor Marco Antônio Pâmio na direção da peça Maioridade, de Flavio Goldman, com elenco encabeçado por Clara Carvalho. No final da leitura o dramaturgo Denio Maués, coordenador do Cena 10, mediará um debate sobre a peça.