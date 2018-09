Last famous words

Morto dia 24 passado, o diretor João das Neves (acima) lega para o futuro uma última entrevista, feita recentemente para o documentário Jornada de um Imbecil, 50 anos de Entendimento. O filme comemora a efeméride: a primeira montagem da peça Jornada de um Imbecil até o Entendimento, de Plínio Marcos, em 1968, dirigida por João das Neves, com Milton Gonçalves, Ary Fontoura, José Wilker, Denoy de Oliveira, Jorge Cândido e Teca Calazans no elenco. “É um texto muito oportuno porque exatamente mostra esse caminho que foi realizado pela sociedade brasileira todos esses anos”, diz no filme João das Neves, uma das lideranças dos Centros Populares de Cultura (CPC) e fundador do Grupo Opinião.

NEW OLD WORDS

No rastro do doc virá a remontagem da peça de Plínio Marcos, ambos projetos do produtor Fernando Trauer. Estreia prevista para 9 de novembro, no Centro Cultural São Paulo, com direção de Helio Cicero e, no elenco, estão Jairo Mattos e Fernanda Viacava.