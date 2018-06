Cada um tem o Churchill que merece. Apesar de o brilhante Gary Oldman ter levado o Globo de Ouro por representar o rotundo primeiro-ministro britânico no filme O Destino de Uma Nação, meu preferido é o personificado por John Lithgow, da série The Crown. Artista completo, Lithgow estreia hoje Stories By Heart no American Airlines Theater, Broadway. Esse cara é papo fino.