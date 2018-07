Lá vem Tapa!

O grupo, claro, com direção de Eduardo Tolentino de Araújo, às voltas agora com um Dom Juan e seus sucessos e fracassos na vida amorosa. Trata-se de Anatol, peça de Arthur Schnitzler, em que o grupo Tapa disseca e reflete questões sobre a sexualidade e as relações amorosas – sim, amigos, mas aquelas desprovidas de afeto. Estreia 3 de agosto, no Teatro João Caetano, na Vila Mariana. O elenco tem Adriano Bedin, Antoniela Canto, Ariel Cannal, Athena Beal, Bruno Barchesi, Camila Czerkes, Cinthya Hussey, Isabela Lemos e Natália Moço.