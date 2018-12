Folia brechtiana

Mas nem tudo é terror; o teatro é cantoria e distanciamento dialético. Neste sábado e domingo, 15 e 16, o Galpão Folias apresenta Canções de Guerra e Poesia – As Estrelas Estarão Sempre Lá, Sr. Brecht?, com direção da cantora Cida Moreira. É parte de uma série de intervenções e peças realizadas a partir da obra do dramaturgo e diretor alemão Bertolt Brecht. No elenco estão artistas do Folias D’Arte: Alex Rocha, Clarissa Moser, Lui Seixas, Marcella Vicentini, Marcellus Beghelle, Nani de Oliveira, Suzana Aragão e Vivian Salva. Esta é a quarta intervenção do projeto no teatro de Santa Cecília, um dos poucos a estimular os moradores do bairro com descontos nos ingressos de peças, filmes, cursos e debates realizados ali.