Estreiam novas montagens de Nick Payne e Anders Lutsgarten

Quem somos, para que servimos, por que não podemos mudar de lugar. Perguntas ancestrais e angústia absoluta em forma de duas peças de dois dramaturgos ingleses da geração entre 30 e 40 anos. Lampedusa, de Anders Lutsgarten, e Incógnito, de Nick Payne, estreiam nos dias 31 de maio e 7 de junho, respectivamente, para quatro apresentações cada no Festival Cultura Inglesa. Lampedusa vai ao palco com a Cia do Instante e fala sobre a vida de duas pessoas diante da corrente migratória africana para a Europa. Dirigida por Lucas Brandão, Incógnito traz um Nick Payne preocupado com questões de identidade do ser. Papo-cabeça do bom.