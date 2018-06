Estreia peça inédita do britânico Simon Stephens

Simon Stephens tornou-se um dos dramaturgos queridinhos do teatro britânico desde a estreia de Bring Me Sunshine, no Edinburgh Festival Fringe, em 1997. Passadas mais de 30 peças, ainda é pouco encenado no Brasil. Mas há novidades a caminho. Punk Rock, inédita por aqui, estreia dia 16 na sala Jardel Filho, no CCSP, com a Cia da Memória. A direção é de Ondina Clais e Ruy Cortez, que dirigem um elenco jovem há quase dois anos. “Fizemos um projeto de formação e buscamos referências do universo jovem na própria história brasileira”, conta Ondina. “Gostamos do resultado, pois envolve a questão do feminino, violência e bullying.” Apesar do nome, a trilha pende para Tropicália, com Gal e Caetano.