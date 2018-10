As artes cênicas da cidade ganham novo espaço. O Estúdio, no quatro andar do Sesc Avenida Paulista, estreia dia 16 de novembro como área para teatro, performances e instalações. A primeira montagem a se apropriar do quadrado é Fílon, de Kenia Dias e Ricardo Garcia, inspirada na história em quadrinhos Metrópole Feérica: Terra Incógnita, dos quadrinistas portugueses José Carlos Fernandes e Luís Henriques.