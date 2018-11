Ele voltou

Deus, no caso, é o “Ele” em questão. E a peça chama-se Terrenal – Pequeno Mistério Ácrata (imagem acima), escrita pelo dramaturgo argentino Mauricio Kartun, conhecido por seu texto ácido e cheio de vida no microcosmo em que vivem suas personagens. No palco, que é um lote de terreno, os irmãos Caim (Fernando Eiras) e Abel (Danilo Grangheia) mostram suas diferenças como disputam a atenção do todo-poderoso (Celso Frateschi). Com direção de Marco Antonio Rodrigues, que traduziu o texto com Cecília Boal, a peça traz o olhar anárquico e muitas vezes hilário de Kartun sobre os filhos de Adão e Eva, usando como base a estrutura mitológica da história. Estreia 22 de novembro no Sesc Santo Amaro.