Dramaturgia demais

Já estão à venda os ingressos para o evento Dramaturgias, agora em junho, um dos principais encontros na área em muitos anos com mais de 50 profissionais de teatro. Como autoras e autores não nascem prontos – ok, ok, há exceções, óbvio -, a maioria precisa pegar no pesado. A ideia é criar uma teia de conhecimento, aprendizado e experimentação no próximo mês com ateliês e imersões que resultarão em novos textos – numa das imersões a proposta é os alunos fazerem seis horas de trabalho com cada autor, Kiko Marques, Claudia Schapira e Roberto Alvim. Ingressos no site do Sesc Ipiranga, link Dramaturgias.