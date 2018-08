Doze vezes Tennessee Williams

O grupo Tapa tem alentados grupos de estudos há anos, isso é sabido. Um deles, agora, passa a gerar frutos para o teatro depois de dois anos de aprofundamento dos estudos. Os diretores Ana Lys e Brian Penido Ross (acima), também integrantes do elenco, ocupam a partir de 10 de agosto um casarão nos Campos Elísios, no centro de São Paulo, a Casa Don’Anna, com a montagem de Hotel Tennessee. Trata-se de uma peça interativa baseada em 12 textos curtos do dramaturgo norte-americano Tennessee Williams em que os personagens transitam por esse hotel da ficção, misturando-se ao público. Portanto, também itinerante. O espetáculo tem cenas que ocorrem no lobby e nos vários cômodos da mansão, sempre no clima dos anos 30 e 40 do século passado.