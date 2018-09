“Dogville” chega a Pindorama

Outra adaptação a caminho, agora do cinema para o palco. O filme do tresloucado cineasta dinamarquês Lars von Trier Dogville deve chegar ao palco em janeiro de 2019, em São Paulo, no Teatro Porto Seguro. Tem elenco grande, para encher o palco e os olhos dos humanos, com 16 atores, encabeçados, por enquanto, pelo ator Fábio Assunção e pelas atrizes Bianca Byington, Mel Lisboa e Selma Egrei. A direção é de Zé Henrique de Paula. A versão para cinema, lançada em 2003, tinha como foco o sacrifício e Nicole Kidman arrastando o elenco morro acima. Sempre bom lembrar, como diz o nosso Luiz Carlos Merten, Dogville foi o filme que a australiana deixou de ser a então mulher de Tom Cruise para se tornar a potência que é.