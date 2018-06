Corra, Lola, corra

Foi dada a largada para a 5.ª edição da Mostra Internacional de Teatro de São Paulo, a MITsp, que será realizada no período de 1.º a 11 de março. O primeiro dos eventos paralelos já pode ser acessado a partir de 30 de janeiro com a abertura de inscrições para o workshop da dramaturga e diretora argentina Lola Arias. A ideia é instigante: propor ao grupo de participantes selecionados uma investigação sobre uma história pela qual são secretamente aficionados. Vai ser incrível, com humanos se libertando das amarras na oficina. As ações pedagógicas da MITsp começam antes mesmo da mostra. Esta, chamada Meus Documentos, tem inscrições de 30 de janeiro a 15 de fevereiro no site mitsp.org e o resultado da seleção será divulgado no dia 23 de fevereiro.

Lola Arias é multiartista: escreve poesias, canta, toca instrumentos e compõe músicas, faz performances, concepção de exposições de artes visuais, além de dramaturgia e direção teatral. O foco de seu trabalho tem sido elaborar discursos cênicos que permeiem a realidade e a ficção, entrelaçando-as. É uma autora nervosa, no melhor dos sentidos, e tem uma produção encorpada. Dentre as peças de sua autoria – que também dirigiu – se destacam Mi Vida Después, That Enemy Within, The Year I Was Born, Melancholy and Demonstrations, The Art of Making Money, The Art of Arriving, Minefield and Atlas of Communism. Deve agitar a MITsp com sua ficção.